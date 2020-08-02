ظريف يدعو الغرب إلى التوقف عن تمويل واحتضان الزمر الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" قال في تغريدة له على موقع تويتر تعليقا على اعتقال متزعم زمرة "تندر" الارهابية، اشار الى دعم الدول الاوروبية والولايات المتحدة للزمر الارهابية وايوائهم من اجل محاربة الجمهورية الاسلامية، قال: على الغرب وقف تمويله واحتضانه للارهابيين.

واضاف: ان الارهابيين يبثون الكراهية من ملاذاتهم الآمنة في اميركا واوروبا؛ يحثون على القتل والفوضى ويقومون بادارة ذلك ويعلنون بكل صلافة مسؤوليتهم عن قتل المدنيين الايرانيين الابرياء.

وأشار الى محاولات الدول الغربية لتبييض صورة الزمر الارهابية الساعية لارتكاب اعمال تخريبية في ايران، مؤكدا على انه لا يمكن للتضليل والخداع التغطية على هذا النفاق.

وافاد بيان صادر عن وزارة الامن الايرانية السبت عن اعتقال "جمشيد شارمهد" متزعم هذه الزمرة المسماة "تندر" والذي كان يدير العمليات المسلحة والتخريبية في ايران من اميركا.

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