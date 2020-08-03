تسجيل 208 وفاة جديدة جراء كورونا / إجتماع ظريف برئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي

امريكا والكيان الصهيوني يدعمان جماعات ارهابية لزعزعة الامن والاستقرار في ايران

اكد وزير الامن الايراني محمود علوي بان الحلف الصهيو-امريكي يدعم عناصر من امثال زعيم زمرة "تندر" الارهابية "جمشيد شارمهد" لزعزعة الامن والاستقرار في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

عدد ضحايا كورونا بإيران يتخطى 17 الف شخصاً، بد تسجيل 208 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 17 الاف و190 شخصاً، بعد تسجيل 208 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و685 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى309 الاف و 437 حالة في البلاد.

ظريف يدعو الى تطوير وثيقة التعاون بين ايران وروسيا الى مستوى علاقات استراتيجية

دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الى تطوير وثيقة التعاون طويلة الامد بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا الى مستوى علاقات استراتيجية.