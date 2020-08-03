مجلس الشورى الإسلامي يقرّر تشكيل 137 مجموعة صداقة برلمانية

وقال سليمي في تصريح له اليوم الاثنين في اشارة الى اجتماع الهيئة الرئاسية مع اللجان التخصصية صباح الیوم: انه خلال الاجتماع جرى البحث حول تطوير الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الاقليمي والدولي وتقرر في هذا الاطار تشكيل 137 مجموعة صداقة برلمانية.

واوضح بانه تقرر ان تضم كل مجموعة ما بين 7 الى 15 عضوا ولفت الى ان هنالك العديد من مجموعات الصداقة البرلمانية في المجلس في الوقت الحاضر واضاف، انه وفيما يتعلق بتطوير الدبلوماسية البرلمانية فقد تقرر التاكيد على العلاقات اكثر فاكثر مع برلمانات دول آسيا واتحاد اورآسيا وكذلك ايلاء المزيد من الاهتمام بالدول الجارة خاصة جبهة المقاومة.

مصدر: فارس