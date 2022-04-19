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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٢٣ م

قائد الجيش:

ايران قادرة على صنع طائرات حربية

ايران قادرة على صنع طائرات حربية

اكد قائد الجيش في الجمهورية الاسلامية اللواء عبدالرحيم موسوي، اليوم الثلاثاء، على قدرة الصناعات الجوية على صنع طائرات حربية، مشيراً الى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء موسوي قال في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال لقاء القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي معه لمناسبة يوم الجيش الذي صادف يوم امس: "ان الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له طويل حيث تم بناء اساسه في فترة الشهيد ستاري في مجموعة "اوج" التابعة للقوة الجوية".

وتابع: "انه وفي ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية والبنية التحتية الجيدة والراسخة المتوفرة، يمكننا القول بثقة باننا قادرون على صنع المقاتلات كما ان الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها حيث ان مسيرتها التكاملية مازالت مستمرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1923197
https://ar.mehrnews.com/news/1923197/

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