ايران قادرة على صنع طائرات حربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء موسوي قال في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال لقاء القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي معه لمناسبة يوم الجيش الذي صادف يوم امس: "ان الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له طويل حيث تم بناء اساسه في فترة الشهيد ستاري في مجموعة "اوج" التابعة للقوة الجوية".

وتابع: "انه وفي ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية والبنية التحتية الجيدة والراسخة المتوفرة، يمكننا القول بثقة باننا قادرون على صنع المقاتلات كما ان الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها حيث ان مسيرتها التكاملية مازالت مستمرة".

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