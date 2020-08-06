لن ندع الشعب اللبناني وحيداً في الظروف الصعبة ابدا

وأفادت وكالة مهر للانباء انه وخلال تصريحه للصحفيين اليوم الخميس تقدم اللواء سلامي للشعب اللبناني وحكومته ولحزب الله بالتعازي بضحايا انفجار بيروت وقال، ان الشعب اللبناني هم النجوم الكبيرة للمقاومة في سماء العالم الاسلامي وقد تعاطى بالصبر والصمود في مثل هذه الحوادث دوما.

واشار الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بان صبر الشعب والحكومة وحزب الله كفيل بعبور البلاد من الظروف الراهنة واكد قائلا: نحن نعلن بان جميع طاقاتنا معبأة لاغاثة ومساعدة الشعب اللبناني.

واكد قائد الحرس الثوري باننا سوف لن نترك الشعب اللبناني لوحده في هذه الظروف الصعبة ابدا وسنبقى الى جانبه حتى النهاية، واضاف، سنسعى من خلال المساعدات الانسانية التي يقدمها الشعب الايراني لتخفيف المعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني ومساعدته لاجتياز التداعيات التي خلفها الانفجار.

يذكر ان انفجارا هائلا وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء بسبب اشتعال كمية كبيرة من مادة "نيترات الامونيوم" كانت مخزنة، ما ادى الى مصرع نحو 140 وفقدان عشرات اخرين واصابة 5 الاف من المواطنين اللبنانيين.

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