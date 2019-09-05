اللواء سلامي: سيرى الأعداء قدراتنا على أرض الواقع

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الحرس الثوري اللواء "حسين سلامي" أن الأعداء رأوا قسماً صغيراً من معداتنا وقدراتنا الدفاعية، ومع ذلك يدركون جيداً أن القدرات العسكرية الايرانية لا تهزم.

وأضاف اللواء سلامي أن القدرات الردعية لايران الاسلامية وجدت لتهزم الأعداء الكبار، وبفضل الله فأن هذه القدرات تتطور دائماً.

وتابع قائلا، اننا وبناء على استراتيجية التغلب على القوى الاستكبارية الدولية قمنا بتطوير وتوسيع معداتنا وقدراتنا وعرضنا جوانب منها في مختلف الساحات والمظاهر العملانية.

واضاف، ان الاعداء راوا ايضا قدرات تكنولوجيا معداتنا وكذلك ارادة وعزم قواتنا للدفاع عن قيم الثورة الاسلامية، فنحن قوة مختبرة في المنطقة وسيرون قدراتنا الحقيقية في الميدان. /انتهى/.