كمالوندي: الأجهزة الأمنية كشفت عن مسببي العمل التخريبي في نطنز / تسجيل 139 حالة وفاة جديدة

إيران تفتتح مركز بيانات الشبكة الوطنية للمعلومات

افتتحت وزارة الاتصالات الايرانية مركز بيانات الشبكة الوطنية للمعلومات (Data center) بحضور وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي، من أجل تقديم الخدمات المجانية لتطبيقات الارسال والبحث المحلية.

كمالوندي: الأجهزة الأمنية كشفت عن مسببي العمل التخريبي في نطنز

صرح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن الأجهزة الأمنية كشفت عن مسببي العمل التخريبي في نطنز وتفاصيل العمل التخريبي ما زالت قيد الدراسة لدى الأجهزة الأمنية، كما نوه الى أن إيران حذرة تجاه عمليات التجسس والتخريب لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قائد الثورة يوافق على استمرار عمل محاكم الثورة للبتّ في ملفات الفساد الاقتصادي

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي باستمرار عمل محاكم الثورة للبت في ملفات الفساد الاقتصادي.

قاليباف: ثمن جريمة اغتيال الشهيد سليماني خروج الأميركان من المنطقة والذي سيتحقق قريبا

دان رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني على ايدي القوات العسكرية الامريكية، وأكد بالقول: "يدرك الامريكان جيدا بان ثمن هذه الجريمة هو خروجهم من المنطقة والذي سيتحقق قريبا".

وزارة الصحة: تسجيل 139 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 22 الف و 239 شخصا، بعد تسجيل 139 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و992 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.