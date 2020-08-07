"برايان هوك" مثل"جون بولتون" حزم حقائبه وغادر بعد أن فشل

وفي تغريدة لأمين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني "علي شمخاني" على صفحته الشخصية بموقع تويتر اليوم الجمعة قال شمخاني: كان الهدف من الاستراتيجية ممارسة الضغط الأقصى انهيار النظام وتغييره لمنع إيران من أن تصبح غنية! "برايان" مثل "جون" فشل وغادر البيت الابيض، ربما "مايك" (بومبيو) سيضطر الى حزم امتعته قبل مغادرة "دونالد" (ترامب) البيت الابيض.

واستخدم شماخاني في تغريدته ، وسم (هاشتاغ) المقاومة النشطة.



وكان المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، الذي كان يقود خط الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه طهران، قد تنحى عن منصبه الخميس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن هوك (52 عاما) -الجمهوري الذي يعد من بين أقوى الشخصيات في الخارجية الأميركية- قرر الاستقالة والعودة إلى العمل في القطاع الخاص.

ويأتي التنحي المفاجئ لهوك في وقت دقيق تحاول فيه واشنطن حشد التأييد في الأمم المتحدة لتمديد حظر أسلحة مفروض على إيران، وفي وقت يعد فيه مجلس الأمن الدولي لتصويت يجري الأسبوع المقبل على الأمر.

/انتهى/