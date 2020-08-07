طائرة مساعدات طبية إيرانية تصل مطار بيرون

وأفادت”الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام: أن طائرة مساعدات طبية إيرانية وصلت الى القاعدة الجوية في مطار بيروت.



وكانت اول طائرة ايرانية تحمل مساعدات انسانية الى لبنان اثر كارثة الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، قد وصلت فجر الخميس، بمعية فريق طبي يضم العديد من الاطباء الاخصائيين في مختلف المجالات.