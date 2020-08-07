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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٥:٢٠ م

طائرة مساعدات طبية إيرانية تصل مطار بيرون

طائرة مساعدات طبية إيرانية تصل مطار بيرون

هبطت طائرة ايرانية تحمل مساعدات طبية اليوم الجمعة في القاعدة الجوية لمطار بيروت.

وأفادت”الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام: أن طائرة مساعدات طبية إيرانية وصلت الى القاعدة الجوية في مطار بيروت.

وكانت اول طائرة ايرانية تحمل مساعدات انسانية الى لبنان اثر كارثة الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء، قد وصلت فجر الخميس، بمعية فريق طبي يضم العديد من الاطباء الاخصائيين في مختلف المجالات.

رمز الخبر 1906375

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