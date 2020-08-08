تخت روانجي يؤكد على ضرورة محاسبة الولايات المتحدة لإعتدائها على طائرة ركاب

وقال مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالته : أن طائرة ركاب ايرانية من طراز ايرباص تابعة لشركة ماهان كانت متوجهة من طهران الى بيروت في 23 تموز/ يوليو واجهت اعتراضا مفاجئا وسلوكا هجوميا من قبل مقاتلتين من طراز اميركيتين اف - 15 فيما كانت طائرة الركاب الايرانية تحلق في الممر الدولي في الاجواء السورية.

وأضاف: ان الطيار قام بخفض ارتفاع الطائرة بشكل مفاجئ من أجل الحفاظ على أرواح الركاب وردا على المناورة الهجومية والخطيرة التي قامت بها المقاتلتان الاميركيتان ماأسفر عن إصابة عدد من الركاب.

ولفت الى انه من الواضح تماما يعد سلوك الطائرتين الاميركيتين انتهاكا صارخا لامن وحرية الطيران المدني المصرح به في معاهدة شيكاغو عام 1944 وملاحقه وكذلك انتهاكا سافرا لمعاهدة مونتريال عام 1971 في مجال منع أي أعمال لاشرعية ضد الطيران المدني.

وأكد تخت روانجي على أنه من واجب الأمم المتحدة رفض هذا العمل غير المشروع للولايات المتحدة ومحاسبة واشنطن على هذا السلوك غير المسؤول.