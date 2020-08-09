23 قتيل وجريح إثر تفجير سيارة مفخخة في جنوب أفغانستان

ووفقا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الأحد، قال المتحدث بإسم وزارة الداخلية الأفغانية"طارق عريان"، إن مجموعة من المسلحين فجروا سيارة مفخخة بمدينة غزنى، الليلة الماضية، قرب وحدة تابعة لقوات النظام العام بالمدينة فى الساعة 7:45 مساء بالتوقيت المحلى.

وأضاف، أن عددًا من المهاجمين كانوا يحاولون اقتحام مجمع قوات الأمن، لكن أفراد الأمن تصدوا لهم وقتلوا جميع المهاجمين، لافتًا إلى أن "الانفجار أسفر عن مقتل 7 من أفراد الأمن، من بينهم 3 من رجال الشرطة و4 حراس بقوات الأمن العام".

وتابع عريان، أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 16 على الأقل، فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.