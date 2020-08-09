فريق المحققين الفرنسي: انفجار مرفأ بيروت خلّف حفرة بعمق 43 متراً

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الانفجار الذي هزّ بیروت اسفر عن استشهاد أكثر من 150 شخصاً وإصابة ستة آلاف آخرين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وتسبب بالكارثة انفجار مستودع خُزن فيه وفق رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب" 2700 طنّ من نيترات الأمونيوم منذ ستّ سنوات من دون اي اجراءات حماية.

وقال احد الخبراء: "أن خبراء التفجير اكتشفوا أن انفجار المرفأ خلف حفرة بعمق 43 متراً".

وأعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ومقره ولاية فيرجينيا الأميركية، أن قوة الانفجار تعادل زلزالا شدته 3,3 درجات على مقياس ريختر.

وعلى سبيل المقارنة، أحدث انفجار قنبلة ذرية من 104 كيلوطن عام 1962 في موقع “سيدان” للتجارب النووية في نيفادا (في غرب الولايات المتحدة)، حفرة بعمق يقارب المئة متر.

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