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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م

برعاية جامعة القوقاز والمستشارية الثقافية الايرانية في جورجيا:

إقامة النسخة الثامنة من المؤتمر العلمي الدولي بمشاركة الطلاب الجامعيين

إقامة النسخة الثامنة من المؤتمر العلمي الدولي بمشاركة الطلاب الجامعيين

ترعى جامعة القوقاز الدولية بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية في جورجيا، النسخة الثامنة من "المؤتمر العلمي الدولي" بالعديد من المحاور بما فيها "الدراسات الايرانية" باللغتين الإنجليزية والجورجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جامعة القوقاز الدولية في جورجيا وبالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية في جورجيا، تقيم في 12 من شهر نوفمبر القادم، النسخة الثامنة من "المؤتمر العلمي الدولي لطلاب مراحل البكالوريوس والماجيستر والدكتوراه"في مختلف المواضيع بما يها "الدراسات الايرانية بالغتين الانجليزية والجورجية، مع البث المباشر.

والدعوة مفتوحة لطلاب المراحل المذكورة للمشاركة في هذا المؤتمر عبر ارسال مقالات علمية حول محاور هذا المؤتمر.

محاور المؤتمر عبارة عن: العلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية والامنية بين ايران وجورجيا، اللغة والأدب الفارسي، علوم اللغة، تاريخ الأديان، الدراسات الدينية، الفن، التاريخ، علم الآثار، علم الاعراق، الأنثروبولوجيا والعلوم الانسانية، والعلاقات الدولية والاقليمية.

رمز الخبر 1906442

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