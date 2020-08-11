ايران .. قفزة في صادرات الثروة السمكية من 1،830 طنأً الى 4،155 طناً في هذا العام

وصرح مدير الغرفة التجارية لمحافظة "مازندران" شمالي ايران، عبدالله مهاجر، أن هذه المحافظة صدّرت في العام الماضي نحو الف و830 طناً من المنتجات السمكية، بينما هذا العام تمكنت من تصدير اربعة الاف و155 طنا من المنتجات السمكية، وذلك بالرغم من تفشي جائحة كورونا والحظر المفروض على ايران.

والجدير بالذكر أن من أهم منتجات الثروة السمكية في ايران هي "الكافيار" والاسماك الحفشية، الاسماك المستزرعة، الاسماك المعلبة، تعد المانيا وبريطانيا والامارات وافغانستان وآذربيجان وتركمانستان من أهم أسواق المنتجات السمكية الإيرانية.

وينتج في كل عام نحو 110 الف طناً من منتجات الثروة السمكية في محافظة مازندران، وتبذل جهود كبيرة من أجل تزويد نسبة تصدير هذه المنتجات، بما يتضمنه من عوائد إقتصادية في البلاد.