تدشين 12 مشروعا للطاقة الكهربائية بقيمة تزيد على 200 مليار تومان في هرمزكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه سيتم يوم غد الاثنين تدشين 10 مشاريع في مجال كهرباء المنطقة ومشروعين في مجال توزيع الكهرباء برعاية نائب وزير الطاقة همايون حائري، بقيمة تزيد على 200 مليار تومان.

وبحسب كهوري المدير العام لكهرباء هرمزكان ، فإن من بين هذه المشاريع محطة فرعية بطاقة 63 كيلوفولت في بندر عباس ، وزيادة السعة المؤقتة لمحطة كابريك بطاقة 63 كيلوفولت ، ومحطة تحويل بطاقة 63 كيلوفولت في نكين ترابران في بندر عباس ، والجزء الأول من محطة إيسين بطاقة 63 كيلوفولت ، والجزء الأول من محطة حجي آباد الفرعية بطاقة 132 كيلوفولت وقسم الاتصال في محطة ايسين بطاقة 63 كيلوفولت.

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