فلسطين من البحر إلى النهر

و افادت وکالة‌ مهر للانباء صرحت الخارجية الإيرانية في بیان لها: ندين تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الامارات والكيان الصهيوني و نعتبر هذه الخطوة حماقة استراتيجية من قبل أبو ظبي وتل أبيب ونتيجتها ستكون تقوية محور المقاومة.

الشعب الفلسطيني وشعوب العالم الحرة لن تسامح الدول المطبعة مع الكيان الغاصب ولا جرائمه

و قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: أبو ظبي جعلت الإمارات جنة لـ"إسرائيل" منذ 10 سنوات. أوجدوا شبكات تجسس للموساد على دول المنطقة . اضاف:‌ فلسطين الكبرى من البحر إلى النهر ستتحرر قريباً بفضل شرف مجاهديها وصبر شعبها.

و اکد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران عباس كدخدائي: الاتفاق بين الكيان الصهيوني والامارات هو احتلال للامارات. هذا الاتفاق يظهر أن احتلال بوابة مجلس تعاون الخليج هو أهم للكيان الصهيوني فهل ستكون الامارات من الآن وصاعداً جزءاً من أراضي الكيان الصهيوني؟

/انتهی/