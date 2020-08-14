مؤتمر صحفي مشترك بين ظريف ونظيره اللبناني في بيروت

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي تم اليوم بين ظريف ونظيره اللبناني في بيروت، وصرّح وزير الخارجية اللبناني "وهبه" في المؤتمر الصحفي: "استعرضنا امكانيات المساعدة من قبل ايران، والجهات المعنية ستدرس تلك العروض لاتخاذ القرارات حولها، واستعرضنا الاوضاع في المنطقة في ضوء التطورات الاخيرة".

وقال وزير الخارجيو الايراني "ظريف": "تحدثنا حول افاق التعاون الممكن مع الجمهورية اللبنانية في هذه المرحلة حول الاعمار او الدواء او الكهرباء والمجالات الحيوية الاخرى، ليست حكومة الجمهورية الاسلامية فقط لديها هذا الاستعداد بل الشركات الايرانية الخاصة ايضا.

واؤكد على الموقف الثابت ان الجمهورية الاسلامية تعتقد ان لبنان بحكومته وشعبه هو المؤهل ان يتخذ القرارت المصيرية بشأن مستقبله.

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