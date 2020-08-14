وقال ظريف لحسان دياب: "ان المستفيدين من كارثة انفجار مرفأ بيروت هم الذين لا يريدون للبنان استقراره ووحدته".

وجدد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" وقوف ايران الدائم الى جانب لبنان واعرب عن استعداد طهران لتقديم كافة انواع الدعم والمساعدة للبنان في ازمته الحالية.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد التقى قبل ذلك بنظيره اللبناني "شربل وهبه" وقال بعد اللقاء انه بحث خلال معه آفاق التعاون بين البلدين كإعادة الاعمار او مد لبنان بمساعدات حيوية اخرى كالدواء والكهرباء.

وأضاف ظريف: "نحن على ثقة بان لبنان سينتصر على الازمة الحالية كما انتصر على العدوان الصهيوني وأن الشعب والحكومة في لبنان لهما وحدهما الحق في ان يقررا ما يريدان".

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