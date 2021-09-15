المقاومة الكريمة للشعب اللبناني مصدر فخر لشعوب المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، دعا خلال لقائه ممثل حزب الله اللبناني لدى ايران، عبد الله صفي الدين، اليوم الاربعاء، الى تنمية العلاقات بين الحكومة والشعب اللبنانيين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكثر فاكثر.

واكد امير عبداللهيان على استعداد ايران لتلبية احتياجات لبنان في شتى المجالات.

وهنأ وزير الخارجية، خلال اللقاء، بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، متطلعا الى معالجة مشاكل الشعب اللبناني وتحقيق مطالبهم وآمالهم.

واكد عبد اللهيان ان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية برئاسة اية الله رئيسي، تحرص على دعم المقاومة، واصفا مقاومة الشعب اللبناني امام العدو الصهيوني والتكفيري، بانها تبعث على فخر والشموخ لكافة الشعوب الاقليمية الاحرار.

/انتهى/