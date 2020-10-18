تطبيع التعاون الدفاعي لايران مع العالم انتصار لنهج التعددية

وكتب ظريف في تغريدة له فجر اليوم الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يوم مهم جدا للمجتمع الدولي –في معارضة محاولات الولايات المتحدة العدائية- الذي صان القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والاتفاق النووي.

واضاف: ان تطبيع التعاون الدفاعي لايران مع العالم بدءا من اليوم، يعد انتصارا لنهج التعددية وكذلك للسلام والامن في منطقتنا.

يذكر ان القيود التسليحية على ايران انتهت اليوم 18 اكتوبر بعد 5 اعوام وفقا للمحلق 5 من الاتفاق النووي والملحق ب من القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي.