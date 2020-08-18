سنعقد اليوم اولى جلسات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" وصل الى واشنطن يوم الامس على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ستعقد اليوم.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها ان "فؤاد حسين" سيرأس الوفد العراقيّ في هذه الجولة التفاوضيّة، وسيكون على رأس الوفد الأميركيّ وزير الخارجيّة الامريكي بومبيو.

واشار البيان الى ان "جولة المفاوضات هذه تأتي تمهيداً للحوار الذي سيقوده رئيس الوزراء مصطفى الكاظميّ من الجانب العراقيّ مع الجانب الأميركيّ الذي يقوده الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.

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