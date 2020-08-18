الكاظمي يتوجّه الى اميركا على رأس وفد حكومي

وسيلتقي الكاظمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وستجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، الى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.

وطالب نواب عراقيون الكاظمي بان يطرح امام المسؤولين الاميركيين مسالة خروج القوات الاميركية المحتلة من العراق.