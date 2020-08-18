أكثر من 250 قتيل وجريح وأسير من العناصر التكفيرية بمحافظة البيضاء

وأفادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صرح في بيانٍ له حول العملية العسكرية الواسعة في محافظة البيضاء أنه تم القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية.

وأضاف سريع أنه تم القضاء على تواجد العدوان في مديرية ولد ربيع ومحيطها بمحافظة البيضاء التي كانت تحت سيطرة الجماعات التكفيرية.

وصرح المتحدث عن وجود أكثر من 250 قتيل وجريح وأسير من العناصر التكفيرية فيما تم تدمير 12 معسكرًا وتجمعا لهم خلال العملية العسكرية في ولد ربيع.

وعن المساحات المحررة أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أنه تمتحرير 1000 كم مربع واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة ومئات الأحزمة والعبوات الناسفة.

ولفت سريع إلى أن تحالف العدوان ساند مرتزقته مما يسمى بـ"داعش" و"القاعدة" بعشرات الغارات إضافة لدعم بالمال والسلاح.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ العمليات العسكرية حتى تحرير أراضي الجمهورية اليمنية وتحقيق الاستقلال.

وختم سريع بانه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية النوعية في ولد ربيع بالبيضاء خلال الأيام القادمة.

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