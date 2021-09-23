القوات اليمنية تعرض تفاصيل عملية تحرير مدينة البيضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الإعلام الحربي اليمني، عرض اليوم الخميس، مشاهد نوعية لعملية تحرير مدينة البيضاء في وسط اليمن، وذلك خلال بيان صحافي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

وأعلن سريع خلال أنّه خلال 48 ساعة فقط "نجحت قواتُنا في تحرير مديريتي الصومعة ومسوره وأجزاء من مديرية مكيراس في عملية فجر الحرية التي استهدفت بالدرجة الأولى ما تبقى من أوكار عناصر داعش والقاعدة المرتبطة بتحالف العدوان".

وأوضح أنّ "العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية حررت مدينة البيضاء بشكل كامل"، لافتاً إلى أنّ "أبناء البيضاء بالتعاون مع إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية يعملون على حماية الأمن في المنطقة".

وقال سريع إنّ القوات اليمنية المسلّحة "اغتنمت عتاداً عسكرياً كبيراً من مدرعات وأسلحة متوسطة وخفيفة وسيطرت على 7 معسكرات للتكفيريين"، مشيراً إلى أنّ "عدد قتلى التكفيريين وعناصر العدوان بلغ 70 والمصابون 120 والأسرى".

وأشار إلى أنّه "تم استهداف مواقع داعش والقاعدة بالصواريخ والطائرات المسيرة، في وقت شنّ تحالف العدوان أكثر من 30 غارة جوية لدعم عناصره وإيقاف تقدم قواتنا".

وأضاف سريع أنّ القوات اليمينة "تمكّنت من إيقاع الخسائر الفادحة في صفوف العدو وتحرير المنطقة بأكملها"، مؤكّداً أنّ "المساحة المحررة تقدر بـ 2700 كم مربع".

ويأتي ذلك بعد أن عرض سريع، في وقت سابق تفاصيل عملية "البأس الشديد" في محافظة مأرب، موضحاً أنّ "العملية العسكرية النوعية والواسعة في مأرب أدّت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة، ودحر المرتزقة"./انتهى/