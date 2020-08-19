الصناعة الدفاعية الإيرانية مثال للإدارة الجهادية الناجحة والمقاومة النشطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" كتب على صفحته الشخصية في تويتر، بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الإيرانية: " الصناعة الدفاعية الإيرانية وليدة الثورة الإسلامية، وهي رمز للإدارة الجهادية والمقاومة النشطة."

وأضاف الإستراتيجية التي وضعت في مجال الصناعات الدفاعية بمباركة قائد الثورة الإسلامية منذ أكثر من عقدين من الزمن أتت أكلها ورفعت قدرة الردع لبلادنا بالرغم من العقوبات غير المسبوقة.

في نهاية تغريدته ، هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بيوم الصناعات الدفاعية الموافق ل "۳۱ مرداد/ 1399" "21/أغسطس/ 2020".

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