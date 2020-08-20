2279 اصابة جديدة بفايروس كورونا وتعافي اكثر من 304 الاف

وأفادت وكالت مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "سيما سادات لاري" قالت اليوم الخميس في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2279 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 352558 من ضمنهم 3869 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 304236 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 139 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 20264 شخصا.

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