مسؤول روسي: العالم الأمريكي قائم على اساس قانون الغابة

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب ممثل روسيا في الامم المتحدة شكّك في الادعاء الامريكي بحقها في الشرعية في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.

واكد النائب الاول لممثل روسيا لدى الامم المتحدة "ديمتري بوليانسكي" موقف موسكو من الادعاء الامريكي المناهض للجمهورية الاسلامية الايرانية، قائلاً: "يبدو ان هناك كوكبين، كوكب خيالي قائم على قانون الغابة حيث تدّعي فيه امريكا انها يمكنها ان تخرق الاتفاقيات وتستطيع الخروج منها في اي وقت دون الحاجة الى اقناع الاخرين باعمالها، وكوكب اخر يقيمون فيه بقية العالم، يحكمه القانون الدولي والدبلوماسية".

واتت تصريحات "بوليانسكي" ردا على مزاعم المسؤولين الامريكيين بانهم سيعيدون اعادة فرض العقوبات الدولية على ايران، مشيرين الى حقهم في التوقيع على الاتفاق النووي.

وبعد ساعات من صدور التصريحات الامريكية، أصدر 13 عضو من أعضاء مجلس الأمن بياناً ذكروا فيه أن واشنطن بانسحابها أحادي الجانب من مجلس الأمن الدولي، لم تعد تعتبر عضوا في الاتفاق النووي، لكي تمنح نفسها الحق في تفعيل آلية فض النزاع.

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