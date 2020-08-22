الرئيس بري يعزي الإمام الخامنئي برحيل الشيخ التسخيري

وافادت وکالة مهر للانباء جاء في البرقية: "ببالغ التسليم بقضاء الله تبلغنا خبر رحيل مستشار سماحتكم لشؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية العالم الرباني الشيخ محمد علي التسخيري الذي عرفناه داعية وحدة ولساناً ناطقاً بالدعوة الى الاسلام المحمدي الاصيل بالكلمة الطيبة فكان مصداقاً لقول نبي الرحمة محمد(ص): "والله إنما العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة".



انني في هذه المناسبة، أتقدم من سماحتكم ومن الشعب الايراني الشقيق ومن أسرة الراحل الكبير ومن المجلس الاعلى للتقريب بين المذاهب بأحر التعازي سائلاً المولى العزيز القدير ان يسكن الراحل الفسيح من جنانه".

/انتهی/