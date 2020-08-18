وكالة مهر للأنباء، توفي رئيس المجلس الاعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية آية الله "محمد علي تسخيري" عن عمر يناهز الـ76 عاما.

نبذة عن حياة آية الله "محمد علي تسخيري":

آية الله محمد علي تسخيري من مواليد 1944، ولد في النجف الشريف في العراق، وينحدر والده علي أكبر تسخيري من منطقة مازندران الواقعة شمال ايران.

مسيرته العلمية:

درس المرحلة الابتدائية والاعدادية في مدينة النجف الشريف، وحصل على شهادة بالكالوريوس في العلوم العربية والفقه الاسلامي في كلية الفقه، وتتلمذ على يد محمد باقر الصدر والخوئي ومحمد تقي الحكيم وجواد التبريزي وكاظم التبريزي ومحمد رجائي وصدر الدين البانكوبي حتى بلغ مرحلة البحث الفقهي الخارجي.

وذهب من بعدها الى مدينة قم الايرانية وواصل فيها دراسته الحوزوية لمدة عشر سنوات وقام بتدريسه كل من السيد الكلبايكاني وحسين وحيد الخراساني وهاشم الاملي ومجتبى اللنكراني، وقام بتدريس العلوم الدينية والعربية والاسلامية في عدد من الجامعات والمراكز العلمية في جميع محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

شغل آية الله تسخيري عدّة مناصب ثقافية وإعلامية وتنفيذية مهمة منها :

* عضو جمعية خبراء القيادة بمحافظة جيلان منذ عام 1998

* مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الثقافية للعالم الإسلامي

* نائب المدير الدولي لمكتب قائد الثورة الاسلامية منذ عام 1990

* المستشار الاعلى للشؤون الدولية لوفد قائد الثورة الاسلامية في شؤون الحج والمساعد الدولي لقائد الثورة

* رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية في ايران من عام 1994 إلى 2001

* مستشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي للشؤون الدولية

* النائب الدولي لمنظمة الإعلام الإسلامي من 1981 إلى 1991

* عضو مجلس أمناء منظمة الإعلام الإسلامي

* مسؤول لجنة الإشراف على البرامج التعليمية للطلاب الوافدين داخل وخارج الدولة

* أمين عام الندوة العالمية لأهل البيت (عليهم السلام) لمدة 9 سنوات وعضو المجلس الأعلى

* عضو المجلس الأعلى للجمعية العالمية للتقارب بين الأديان والمذاهب الإسلامية

* أمين عام الندوة العالمية للتقارب بين الأديان والمذاهب الإسلامية

* عضو اللجنة الفقهية لجمعية أهل البيت ومقرها الحوزة العلمية في قم

* رئيس اللجنة الثقافية للمؤتمر الثامن للقادة المسلمين في طهران

* رئيس لجنة تنسيق الأنشطة الإسلامية المشتركة في منظمة المؤتمر الإسلامي

* عضو فخري في بعض المراكز العلمية والأكاديمية في سوريا والسودان

* عضو مجلس أمناء منظمة المدارس الدينية بالخارج

* عضو مجلس أمناء منظمة الدفاع عن حقوق الأطفال (كافل).

* عضو اللجنة العليا للشؤون الثقافية بمؤسسة أمير كبير من سنة 1981 إلى 1996

* عضو مجلس أمناء كلية الأديان والمذاهب بطهران

* رئيس مجلس أمناء جامعة الأديان الإسلامية

* ممثل جمهورية إيران الإسلامية في العديد من المؤتمرات السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في الخارج

* عضو جمعية الفقه الإسلامي بجدة منذ إنشائها عام 1983، وممثل الحوزات الإيرانية، والممثل الرسمي للمذهب الشيعي الإثني عشري فيها

* أستاذ بجامعة الإمام الصادق (ع) في مجال الفقه المعاصر

* أستاذ بجامعة "تربية مدرس" في مجال الاقتصاد الإسلامي

* مشرف على مجلات التوحيد ورسالة الثقلين ورسالة التقريب باللغة العربية والتي يتم نشرها حالياً

* عضو اللجنة الفقهية بالبنك الدولي للتنمية الإسلامية

* عضو مجلس أمناء منظمة التعاون الثقافي اكو

* عضو جمعية دمشق للغة العربية

* عضو الهيئة الشرعية للجنة التدقيق للمؤسسات المالية في البحرين

* عضو معهد الفكر الإسلامي "آل البيت"

* قام بتأليف 50 كتاباً ومنشوراً حول مواضيع مختلفة مثل: التفسير، والاقتصاد الإسلامي، والقضايا الفقهية والفكرية والتاريخية، وقد تُرجم بعضها إلى الإنجليزية والأردو وبعض اللغات الأخرى.

* كتب 350 مقالاً في مواضيع مختلفة، تُرجم الكثير منها إلى لغات مختلفة وتم نشرها في المجلات

* التدريس في بعض الجامعات والكليات والمعاهد

* حضر أكثر من 650 برنامج إذاعي وتلفزيوني باللغتين الفارسية والعربية

* نشر أكثر من 200 مجلة وصحيفة حول العالم مقالات بلغات مختلفة وكتبت عن شخصيته.

* تأليف أكثر من 30 قصيدة باللغة العربية، وتم نشر هذه القصائد في ديوان بعنوان "أوراق وأعماق".

* شارك في 200 مؤتمر وندوة عالمية باسم جمهورية إيران الإسلامية

* ترجم 13 كتاباً من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية

* كتابة حوالي 13 تقرير من محاضرات أساتذته في الفقه والأصول

* دكتور مساعد مشرف في أكثر من 20 رسالة أكاديمية

* شارك في إنشاء العديد من المؤسسات الثقافية والاجتماعية الدولية

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