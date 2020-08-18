مفتي حلب يعزي برحيل العلامة تسخيري رضوان الله عليه

وجاء في البيان الصادر عن مفتي حلب العلامة الشيخ د. محمود عكام: "لن أزيدَ على وصفي له بالإنسان، والإنسان عندي ركنان: عقلٌ وعدل؛ وإنهما لمتوافران في فقيدنا حتى الحدود العليا، ولا داعي لوصف عقله بالراجح، أو عدله بالرائع، ما دمتُ قد اعترفتُ بقيامهما فيه، فاللفظ إذا أُطلق دلّ على الفرد الكامل في جنسه".

واضاف البيان: "أيها الإنسان الراقي، العادل العاقل: طِبْتَ حيّاً إذ قدّمتَ الكثير لإنسان يَنْشُدُ حصانةَ إنسانيته ورُشدَها وكمالها. وطِبْتَ مَيْتاً وأنت تلتحق بالرَكب الأطهر من عالم الإنسان. وستبقى قيمةَ خيرٍ وصلاح وإصلاح يستلهم منها الباحثون عن حضارة الإسلام، يبغونها واقعاً وحقيقةً قائمة".

وتابع: "اذكرنا عند ربك جلّ شأنه، واذكر ساعاتٍ قضيناها معاً تحت ظلال عقلك وعدلك وعرفانك وأدبك ولطفك"./انتهى/