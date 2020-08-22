  1. السياسة
٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م

إيران وروسيا تبحثان بشأن قرار "2231" الصادر من مجلس الأمن الدولي

إيران وروسيا تبحثان بشأن قرار "2231" الصادر من مجلس الأمن الدولي

بحث كل من السفير الايراني كاظم جلالي ونائب وزير الخارجية الروسيسيرجي ريابكوف، آخر التطورات الخاصة بالاتفاق النووي وقرار 2231 الأممي.

وأبدى جلالي في لقائه مع ريابكوف، عن شكر الجمهورية الاسلامية للموقف الروسي تجاه الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 ومعارضتها للأجراءات الأمريكية غير القانونية، واصفا اياه بالمبدئي والعقلاني.

من جانبه شدد سيرجي ريابكوف خلال الاجتماع على عدم شرعية الإجراء الأمريكي باستخدام آلية الزناد وقال: إن روسيا أبدت رأيها رسميا في هذا الصدد وستواصل تعاونها مع إيران.

وفي وقت سابق ، دعت الخارجية الروسية الولايات المتحدة إلى اختيار حلول منطقية وعدم فقدان إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن الكرملين يرى أن مسار تصعيد التوترات بشأن إيران خاطئ ويؤدي إلى طريق مسدود.

رمز الخبر 1906861

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