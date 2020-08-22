صحيفة "إسرائيل اليوم": الامارات مهتمة بشراء منظومة "Light Blade"

وقالت الصحيفة إن المنظومة التي تدرس الإمارات شراءها مختصة بالحماية من الأجسام المعتدية صغيرة الحجم القادمة عبر الجو، وتحديدا العبوات الحارقة التي يتم نقلها عبر البالونات وكذلك الطائرات بدون طيار.

وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الإمارات توجهوا إلى جهات إسرائيلية لعبت دورا في تطوير المنظومة، بخصوص إمكانية شراء عدد من الوحدات العملياتية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن التوصل إلى "اتفاق سلام" تاريخي بين الاحتلال والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: “انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، "إسرائيل" والإمارات”.

هذا واعتبر الدبلوماسيّ الأمريكيّ-اليهوديّ السابق، دنيس روس أنّ الاتفاقيّة بين الكيان الاسرائيلي والإمارات برعاية أمريكيّة هي “تطور واعد وتاريخيّة”، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ ما كان يحدث تحت الطاولة سيُصبح الآن مطروحًا على الطاولة، كما جاء في مقالٍ نشره على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.

وكشف النقاب عن أنّ الإمارات تواصلت مع إدارة ترامب وعرضت إقامة سلام رسمي مع "إسرائيل" مقابل إحجام الأخيرة عن عملية الضم، وفي الوقت نفسه، وفهمَتْ الإمارات من المحادثات مع الإدارة الأمريكية أنّ السلام الرسمي سيتيح لها الوصول إلى الأسلحة الأمريكية التي كانت محظورة عليها سابقاً، مثل الطائرات المتطوّرة بدون طيار.