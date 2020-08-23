قائد الثورة الإسلامية يعزي بوفاة آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى

وأعرب سماحة قائد الثورة الإسلامية في البيان عن خالص العزاء والمواساة للأسرة الكريمة للفقيد آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى رضوان الله عليه وخاصة أولاده الكرام ومحبيه وتلامذته، مضيفا أن الفقيد كان من فضلاء مدينة خراسان الذين تتلمذوا على يد الراحل آية الله العظمى بروجردي، سائلا الباري تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

كما وجه سماحة قائد الثورة الإسلامية رسالة عزاء ومواساة منفصلة الى ممثل ولي الفقيه في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، حجة الإسلام السيد أحمد علم الهدى، في وفاة شقيقه آية الله الحاج سيد جواد علم الهدى.