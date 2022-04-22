قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله السيد مهدي بجنوردي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب سماحة قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي عن تعازيه لوفاة الراحل آية الله الحاج سيد مهدي بجنوردي خلال برقية تعزية لمراجع الدين العظام والأمة الإسلامية وأسرة الفقيد وتلامذته و محبيه بأسمى آيات العزاء والمواساة، سائلا الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته ويسكنه في عليين مع النبيين و الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وكان آية الله سيد مهدي موسوي بجنوردي، من مواليد عام1944 في النجف، الابن الأكبر للمرجع الديني آية الله العظمى ميرزا حسن بجنوردي، الذي مُنع من مغادرة إيران إبان النظام البهلوي واستقر في طهران.

وكانت والدته حفيدة المرجع الديني آية الله العظمى سيد أبو الحسن أصفهاني.

وقام الراحل بتدريب العديد من الطلاب منهم آية الله بشير نجفي وآية الله شمس الدين واعظي وآية الله عبد النبي نمازي.

وترك الراحل مؤلفات قيّمة من بينها كتب تحرير الأصول والطهارة والبيع.

/انتهى/