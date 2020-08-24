قائد الثورة: القتل والتحريض وزعزعة الأمن ديدن الأمريكان في الوقت الحاضر / تسجيل 141 حالة وفاة جديدة

قائد الثورة: القتل والتحريض على الحرب وزعزعة الأمن ديدن الأمريكان في الوقت الحاضر

أكد قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، أن الزعماء الحاليين في الولايات المتحدة مصدر إذلال لأميركا وعلامة أخرى على فشل النماذج الإنسانية والطوباوية المتدهورة للغربيين، لافتا أن القتل والتحريض على الحرب وزعرعة الأمن ديدن الأمريكان في الوقت الحاضر.

وكالة مهر للأنباء تقيم ندوه تحت عنوان "التطبيع الإماراتي"

اكد ممثلا حركة الجهاد الاسلامي في طهران وحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، ضمن ندوة أقيمت في وكالة مهر للأنباء ان دولة الامارات العربية المتحدة تعاني من متلازمة "ستوكهولم"، واستنكرا الثقافة الانهزامية التي تبنّتها بعض الحكومات والانظمة العربية والتي تدعو الى المصالحة مع الكيان الصهيوني وامريكا.

قائد القوة البحرية للجيش: إيران مقبلة على حيازة صواريخ محطمة لحاجز الصوت

أكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الادميرال حسين خانزادي، بأن إيران ستحصل في المستقبل القريب على صواريخ محطمة لحاجز الصوت.

رصد 2،113 حالة إصابة بكورونا وتسجيل 141 حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 20 الاف و643 شخصا، بعد تسجيل 141 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي 113حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.