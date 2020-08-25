ظريف: الإمارات تشتري الأمن من الكيان الصهيوني إزاء التطبيع معه / تسجيل 132 حالة وفاة جديدة

ظريف: الإمارات تشتري الأمن من الكيان الصهيوني إزاء التطبيع بينما الأخيرة أعجز من أن توفّر الأمن لنفسها

صرح وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بان الامارات العربية المتحدة لجأت الى الكيان الصهيوني من اجل شراء الامن، مؤكدا أن كيان الاحتلال الصهيوني أعجز من أن يقوم بتوفير الامن لنفسه.

باحثون إيرانيون يصنعون لقاحا لفيروس كورونا بتقنية النانو

كشف امين لجنة تنمية وتطوير تكنولوجيا النانو التابعة لرئاسة الجمهورية " سعيد سركار " أن الباحثين الإيرانيين استخدموا تقنية النانو لصنع لقاح فيروس كورونا المستجدّ، لافتا أنه "نتوقع أن نحقق نتيجة تصنيع هذا اللقاح حتى 3-4 أشهر".

قاليباف: ترامب أدرك ان مخطط "الضغوط القصوى" ضد ايران لم يقدّم ولم يؤخر شيئا

صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدرك ان مخطط "الضغوط القصوى" الذي يمارس ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يقدّم ولم يؤخر شيئا.

الحرس الثوري يدحر خلية ارهابية في محافظة "اذربيجان الغربية" شمال غرب ايران

اعلن مقر عمليات حمزة سيد الشهداء(ع) التابع للقوة البرية للحرس الثوري القضاء على خلية ارهابية في منطقة ماكو العامة بمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران.

الصحة الإيرانية تسجل 132 حالة وفاة و2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 2245 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و132 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 311 ألف شخص لحد الآن.