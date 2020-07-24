الصحة تسجل 2489 إصابة بكورونا و215 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخمیس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 286 ألف و523 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1504 مصابین الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 249 ألف و 212 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3653 اشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 215 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 15289 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و278 ألف و384 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات مازندران، فارس، آذربیجان شرقي، اذربيجان غربي، خراسان رضوي، البرز، خوزستان، لرستان، كلستان، کرمان، زنجان و ایلام مازالت في حالة حمراء، كما ان محافظات طهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان، قزوین، مرکزي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، همدان، سمنان، سیستان و بلوشستان، اردبیل، وکهكیلویة وبویر احمد في حالة استنفار.