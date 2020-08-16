بيان الحرس الثوري تعليقا على إتفاق التطبيع بين الإمارات واسرائيل / تسجيل 161 حالة وفاة جراء كورونا

قرار التطبيع مع الكيان المحتل يشكل تهديداً لمستقبل الولايات المتحدة

أدان حرس الثورة الإسلامي بشدة قرار التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني، واعتبر أن هذا الإجراء يعد خطأ إستراتيجيا وحماقة تاريخية وخنجر مسموم في جسد الأمة الاسلامية، كما وأكد أن اتفاق التطبيع لا يضمن مصالح الكيان المحتل فقط، بل بإبطاله حلم الشرق الاوسط الجديد، يجعل مستقبل الولايات المتحدة وداعمي اتفاقية التطبيع في خطر.

الكذبة الأمريكية في احتجاز 4 سفن إيرانية غطاءا على خزيهم في مجلس الأمن

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعه السبت بلجنة مكافحة كورونا، أن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة وادعت انها ايرانية، لم تكن ايرانية ولا تحمل علم ايران، وهذه الكذبة كانت لتغطي على الخزي الذي لحق بالولايات المتحدة في مجلس الامن بعد رفض مشروع قرارها لتمديد الحظر على ايران.

روحاني: ندين قرار التطبيع بين الامارات وإسرائيل ونعتبره خيانة عظمى

واضاف روحاني ان إيران ترفض وتدين اقامة اي علاقة مع الصهاينة وتعتبر عمل الامارات خيانة للمسلمين وللشعب الفلسطيني وللقدس.

الرئيس روحاني يلتقي بسفراء إيران الجدد في ست دول

استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، يوم السبت، سفراء إيران الجدد لدى جمهورية أذربيجان وعمان وكوريا الشمالية والبوسنة والهرسك وناميبيا وجورجيا اليوم السبت قبل مغادرتهم لأداء مهامهم.

رصد 2،245 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 161 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 19 الاف و492 شخصا، بعد تسجيل 161 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و245 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 341 الاف و70 حالة في البلاد.

رئيسي: خطوة التطبيع الإماراتية مع إسرائيل أزاحت النقاب أكثر عما فعلته باليمن

صرح رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي أن خطوة الإمارات في تطبيعها مع الكيان الإسرائيلي لا تعتبر صلة الشعب الإماراتي مع الصهاينة، إنما ارتباط أنظمة ببعضها البعض.

وأضاف: أن السلطات الإماراتية كشفت عن وجهها بما فعلته في اليمن، لكن اليوم وبهذا الاتفاق، كشف هذا الزيف بالتمام، وستزدهر حركة الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته أكثر فأكثر مع خطوة الإمارات وتزداد النظرة إلى حقوق الإنسان والاهتمام بحقوقه يومًا بعد يوم.