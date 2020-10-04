  1. السياسة
٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٨:٥١ ص

آخر المستجدات في إيران:

الخارجية الإيرانية تحذر أرمينيا وأذربيجان من أي اعتداء على أراضي البلاد / تسجيل 179 حالة وفاة جديدة

الخارجية الإيرانية تحذر أرمينيا وأذربيجان من أي اعتداء على أراضي البلاد / تسجيل 179 حالة وفاة جديدة

من أهم المستجدات التي شهدتها ايران خلال الساعات الـ24 الماضية "تحذير الخارجية الإيرانية كل من أرمينيا وأذربيجان من أي اعتداء يطال الأراضي الايرانية، داعيةً الطرفين الى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة"، و"تسجيل 179 حالة وفاة جديدة".

هدف الإيراني "عيسى آل كثير" الأفضل في أسبوع دوري أبطال آسيا

هدف الإيراني "عيسى آل كثير" الأفضل في أسبوع دوري أبطال آسيا

اختير هدف مهاجم نادي برسبوليس الإيراني، عيسى آل كثير، في شباك باختاكور طشقند كـ"هدف الأسبوع" في دوري أبطال آسيا.

ضبط نحو طن من الافيون في جنوب شرق ايران

ضبط نحو طن من الافيون في جنوب شرق ايران

أعلن مساعد قائد قوات الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان /جنوب شرق/ العميد أحمد طاهري عن ضبط أكثر من طن من الافيون في المحافظة.

اكاديمية ايرانية تحصد جائزة "كامستك" الاسلامية

اكاديمية ايرانية تحصد جائزة "كامستك" الاسلامية

حصلت الاكاديمية الايرانية الدكتورة "سبيدة خوئي" من اعضاء هيئة التدريس لوحدة العلوم بجامعة طهران على جائزة "كامستك" لبرائة الاختراعات التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي للعام 2019.

الخارجية الإيرانية تحذر أرمينيا وأذربيجان من أي اعتداء على أراضي البلاد

الخارجية الإيرانية تحذر أرمينيا وأذربيجان من أي اعتداء على أراضي البلاد

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، أي اعتداء على الاراضي الايرانية من قبل أذربيجان وأرمينيا بأنه أمر لا يطاق، محذرا اطراف النزاع في قره باغ بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 179 وفاة و3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 179 وفاة و3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت الصحة الإيرانية، تسجيل 179 وفاة و 3523 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية./انتهى/

رمز الخبر 1908181

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