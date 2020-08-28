الصحة الإيرانية تسجل 112 حالة وفاة و2115 إصابة جديدة بكورونا

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 2115 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 369 ألف و911 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 941 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفتت لاري الى تعافي 318 ألف و270 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3811 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة. واشارت الى تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 21249 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء 3 ملايين و161 ألف و894 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.

واوضحت ان محافظات طهران، مازندران، كيلان، قم، اصفهان، خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، کرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوین في حالة حمراء، ومحافظات آذربایجان غربي، البرز، فارس، لرستان، هرمزكان، اردبيل، بوشهر، کرمانشاه، كهيكيلوية وبویراحمد، خراسان جنوبي، مرکزي، ايلام، جهارمحال وبختياري، كلستان وخوزستان في حالة تأهب./انتهى/