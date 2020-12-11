وزارة الصحة تسجل 9594 إصابة جديدة بكورونا وتعافي نحو 788 ألف شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية اليوم الجمعة تم تسجيل 9594 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى مليون و92 ألف و617 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1408 أشخاص مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 787 ألف و853 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت لاري: ان 5760 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 232 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 51728 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و611 ألف و783 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.