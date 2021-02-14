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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:٠١ م

إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم في انتاج الحديد الإسفنجي

إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم في انتاج الحديد الإسفنجي

بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي خلال الاشهر ال10 الماضية من العام الحالي الايراني (ینتهی فی 21 مارس2021) 25 مليونا و 554 ألف و 399 طن بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه کانت للشركات الكبرى في مجال التعدين والصناعات المعدنية حصة كبيرة لانتاج الحديد الاسنفنجي بما فيها شركة مباركة للصلب و شركة كل كهر.

كما بلغ إنتاج الحديد الإسفنجي في ديسمبر 2020 مليونين و 196 ألف و 790 طن، وكان أعلى إنتاج في شهر ديسمبر لشركة المباركة للحديد حيث بلغ  345 الف و895 طن.

تظهر دراسة إحصائية أن إيران، بإنتاجها 27 مليون و 907 ألف طن من الحديد الإسفنجي، احتلت المرتبة الثانية في العالم بعد الهند في العام الماضي.

وتعد إيران ثاني أكبر منتج للحديد الإسفنجي في العالم بعد الهند.

/انتهى/

رمز الخبر 1911862

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