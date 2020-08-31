هاشتاغات عاشورائية تصدّرت ترند الشارع الايراني والعربي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع الايراني والشارع العربي اطلقا هاشتاغات "#ليلة_العاشر" و"#عاشوراء" و"#لبيك_يا_حسين" بمناسبة ذكرى عاشوراء، وتصدّرت هذه الهاشتاغات ترند الشارع الايراني والشارع العربي في العراق وفي لبنان واليمن وسلطنة عمان.