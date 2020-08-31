  1. التغریدات
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٥٦ م

هاشتاغات عاشورائية تصدّرت ترند الشارع الايراني والعربي

هاشتاغات عاشورائية تصدّرت ترند الشارع الايراني والعربي

تصدّرت وسومات "#ليلة_العاشر" و"#عاشوراء" و"#لبيك_يا_حسين" ترند الشارع الايراني والشارع العربي في العراق ولبنان واليمن وسلطنة عمان.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان الشارع الايراني والشارع العربي اطلقا هاشتاغات "#ليلة_العاشر" و"#عاشوراء" و"#لبيك_يا_حسين" بمناسبة ذكرى عاشوراء، وتصدّرت هذه الهاشتاغات ترند الشارع الايراني والشارع العربي في العراق وفي لبنان واليمن وسلطنة عمان.  

رمز الخبر 1907147

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