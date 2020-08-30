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٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٤٥ م

احياء مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية (لبنان) / فيديو

احياء مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية (لبنان) / فيديو

هذا الفيديو يوضّح كيف احيت الضاحية الجنوبية يوم العاشر من محرّم في لبنان على اوتوستراد سيد هادي نصرالله.

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رمز الخبر 1907128

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