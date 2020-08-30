https://ar.mehrnews.com/news/1907128/ ٣٠/٠٨/٢٠٢٠ ٨:٤٥ م رمز الخبر 1907128 المجتمع المجتمع ٣٠/٠٨/٢٠٢٠ ٨:٤٥ م احياء مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية (لبنان) / فيديو هذا الفيديو يوضّح كيف احيت الضاحية الجنوبية يوم العاشر من محرّم في لبنان على اوتوستراد سيد هادي نصرالله. تحميل 1 MB رمز الخبر 1907128 سمات عاشوراء طقوس عاشوراء طقوس محرم الحرام الضاحية الجنوبية محتوى ذات صلة تقاليد محرم.. "غسل الرايات" في بندر عباس /صور الليلة الثامنة من مراسم العزاء الحسيني في مسجد "ارك" في طهران /صور مراسم العزاء الحسيني في هيئة ريحانة الحسين (ع) /صور طقوس عاشوراء في قرى مدينة "أهر" شمال غربي إيران / صور
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