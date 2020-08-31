اكواد البورصة تصل الى اكثر من 48 مليونا و 500 الف رقم

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الاقتصاد نشرت تقریر عمل هيئة البورصة والاوراق المالية الايرانية خلال العام الماضي. و استنادا الی التقریر فکانت قيمة معاملات البورصة على الشكل التالي: رقم الكود "4،971" كان بقيمة الف ميليارد ريال في فترة 12 شهر المنصرمة، وارتفع رقم الكود "22،647" الى الف مليارد ريال.

واشارت وزارة الاقتصاد الى ان مؤشر بورصة طهران باعتباره اهم مؤشر سوق رأس المال ارتفع من 266،127 في نهاية اغسطس 2019 بنسبة 615 % في 8 اغسطس 2020 ووصل الى 1،904،324.

واستناداً الى احصائيات السوق المالية، زادت أكواد اسهم البورصة من 9،086،424 في تاريخ 21 اغسطس 2019 الى 15،251،344 حتى تاريخ 8 اغسطس 2020، بما في ذلك كود المعاملات الخاص في حصص اسهم العدالة، فهو يبلغ أكثر من 48 مليونا و 500 ألف.

ويشير هذا التقرير الى ان قيمة الاوراق المالية الاسلامية (الصكوك) الصادرة حتى 31 اغسطس 2019 ارتفعت من 963 الف مليارد ريال الى 2،008 الف مليارد ريال في حلول يوليو 2020، وكذلك ارتفعت قيمت الاستثمارات الاجنبية من 8،13 الف مليارد ريال الى 44،7 الف مليارد ريال في نهاية يوليو 2020.

ويوضّح هذا التقرير الاجراءات المهمة والمؤثرة التي اتخذتها هيئة البورصة وهيئة الاوراق المالية الايرانية من اجل تطوير ودعم الاعمال الذكية الالكترونية واستخدام الاقتصاد الذكي بالاساليب المتطورة، حيث تم اطلاق النظام الالكتروني في البورصات وتم تحديث خدمات الاستعلام الوطنية، والخدمات المصرفية، ومكتب البريد، وتدقيق البنية التحتية وانظمة تداول الاوراق المالية عبر الانترنت بناءً على متطلبات السوق المالية لمنح ترخيص تشغيل النظام الشامل لامن المعلومات للشركات التي تقدّم الخدمات في السوق المالية.

كما يوضح هذا التقرير تعاون هيئة البورصة والأوراق المالية ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، من خلال خطة تمويل جماعية خيرية ضد كورونا (مكافحة كورونا)./انتهى/