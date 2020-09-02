عراقجي يلتقي مع غروسي والأخير يؤكد استمرار التعاون بين ايران والوكالة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي التقى الثلاثاء بعد انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وقال غروسي في تغريدة على تويتر أن اجتماعه مع عراقجي كان إيجابيا، مؤكدا استمرار التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان اللقاء على هامش الاجتماع الـ 16 للجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد الثلاثاء في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة مساعدي الخارجية والمدراء العامين لوزارات الخارجية في ايران ودول مجموعة "4+1" برئاسة عراقجي ومساعدة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميت.

ووصف الجانبان المحادثات الاخيرة بين ايران والوكالة الذرية في طهران والبيان المشترك الذي صدر في ختامه والذي من شانه تعزيز التعاون وكذلك الثقة بين الجانبين، بالبناء والايجابي، واعربا عن سرورهما للترحيب الواسع على الصعيد الدولي بالتفاهمات الحاصلة.

كما اكد عراقجي وغروسي عزم ايران والوكالة على مواصلة التعاون المتبادل على اساس حسن النوايا.