غروسي: سنفتش ثاني موقع إيراني خلال الشهر الجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن غروسي أشار خلال اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة النووية إلى زيارته طهران خلال الشهر الماضي، قائلا إن تقريري جاء في إطار التحقق ورصد الأنشطة الإيرانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، ويتضمن جميع الأنشطة الإيرانية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستواصل التحقيق حول التزام إيران بالمواد النووية المعلنة بموجب اتفاقية الضمانات، مردفا أن عمليات التحقيق من عدم وجود مواد نووية وأنشطة غير معلنة بهذا الخصوص، مستمرة أيضا.

وقال: أجريت في الشهر الماضي محادثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في هذا البلد بهدف إحراز تقدم ملحوظ في إطار الإجابة على أسئلة الوكالة خاصة حلحلة قضية الوصول إلى موقعين إيرانيين.

وتابع: توصلنا إلى اتفاق بشأن قرار تنفيذ الضمانات، حيث تمكنت الوكالة وبموجب الاتفاق المذكور من الوصول إلى احد الموقعین. قام مفتشونا بأخذ عينات بيئية من المكان وسيتم تحليلها. كما سيتم الوصول إلى الموقع الثاني خلال الشهر الجاري.

ورحب غروسي في الختام بالاتفاق بين الوكالة وإيران، معربا عن أمله في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة بهذا الخصوص./انتهى/