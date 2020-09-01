بدء إجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة عبر تغريدة له بموقع تويتر، عن بدء اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي في فيينا، قائلا: ان جدول اعمال هذا الاجتماع يتضمن قضايا مهمة.

ويعقد هذا الاجتماع في فندق "كوبورغ" بفيينا، ويشارك فيه مساعدو وزراء خارجية كل من ايران وروسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا، اضافة الى "هيلغا اشميد" مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

ويذكر ان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي يترأس الوفد الايراني.

ووصل عراقجي أمس الاثنين الى فيينا وأجرى محادثات مع وزير الخارجية النمساوي، كما من المقرر أن يعقد عراقجي اجتماعات مع مسؤولين من اعضاء الاتفاق النووي وايضا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.