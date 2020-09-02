عودة اكثر من 1800 من النخب الى البلاد من 200 جامعة عالمية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية "سورنا ستاري" اعلن ان 1800 من النخب عادوا الى البلاد من 200 جامعة متفوقة من افضل الجامعات العالمية.

وقال "سورنا ستاري" رئيس المؤسسة الوطنية للنخب خلال الاجتماع الـ135 للجنة الخارطة العلمية الشاملة للبلاد: "ان المؤسسة الوطنية للنخب، تجري في كل عام احصاءات عن النخب في البلاد بمن فيهم الرتب الاولى في امتحانات الدخول للجامعات، مثلا من الرتبة الاولى الى 150 في الرياضيات، ومن الرتبة الاولى الى 100 في العلوم الطبيعية، وكذلك الفائزين بجوائز المؤسسة والاشخاص الفائزين في الاولمبيادات العلمية السبعة بالبلاد".

وتابع: "من دواعي السرور ان احصاءات الخروج من البلاد تتجه نحو الانخفاض، وخلال السنوات الاخيرة تشير الاحصاءات الى مستوى مقبول".

وأضاف: "ان المؤسسة الوطنية للنخب، تؤكد على سياسات العودة بالنسبة للمتخرجين. وقد تجاوز عدد المتخرجين العائدين 1800 شخص من 200 جامعة عالمية، متوقعا ان يتصاعد عدد النخب العائدين بعد تجاوز أزمة كورونا".

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