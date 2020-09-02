برهم صالح: نتطلع لبناء شراکة استراتیجیة مع فرنسا

وصرح الرئیس العراقی برهم صالح الیوم الاربعاء خلال موتمر صحفی مع نظیره الفرنسی ایمانویل ماکرون: نحن نتطلع لبناء شراکة استراتیجیة مع فرنسا.

واضاف برهم صالح ان الانتصار علی الارهاب کان کبیرا ولکن التحدیات لا زالت قائمة.

وتابع الرئیس العراقی: تحدثنا خلال اللقاء مع الرئیس الفرنسی عن العلاقات والاتفاقیات الاقتصادیة التی تخدم البلدین.

وصرح ان العراق یتطلع لدور محوری فی المنطقة بما یحقق استقرارها.

وقال صالح : سنعلن عن مشاریع وعقود بین العراق وفرنسا.

ومن جانبه قال الرئیس الفرنسی ایمانویل ماکرون ان التدخلات الخارجیة من شأنها ان تضعف العراق معربا عن دعم فرنسا للعراق وشعبه.

وتابع ماکرون: اود ان اکرر صداقة فرنسا تجاه العراق وشعبه.

وقال الرئیس الفرنسی انه من مصلحة المجتمع الدولی دعم العراق.

وصرح ماکرون: قدمنا للعراق مشروع یحمی سیادته وننتظر موافقة قادته قبل دعم بلادهم مضیفا ان علی زعماء العراق قیادة مرحلة انتقالیة تحمی سیادة بلدهم وتعزز أمن المنطقة.

وتابع ماکرون ان العراق یمر بمرحلة مفصلیة والحرب علی داعش لم تنته.